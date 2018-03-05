Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОП-5

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ На неделе с 5 по 11 марта основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из еврозоны, Японии, США, Великобритании и Китая.

Аналитическая группа Report представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) 8 марта в 16:45 по бакинскому времени состоится второе заседание Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ). По прогнозам большинства аналитиков, регулятор сохранит значение процентной ставки без изменений.

Президент ЕЦБ Марио Драги проведет пресс-конференцию через 45 минут после оглашения решения Европейского Центробанка. Для инвесторов будет важно, как Драги оценивает признаки ускорения инфляции, и когда ЕЦБ начнет сворачивать свою масштабную программу финансового стимулирования.

2) 9 марта Банк Японии (BOJ) огласит результаты своего двухдневного заседания. Согласно прогнозам аналитиков, BOJ также сохранит текущую монетарную политику, включая значение процентной ставки на уровне –0,1%. При этом в своем заявлении Банк Японии укажет на незначительное улучшение экономической картины страны.

После оглашения решения о процентной ставке управляющий банка Японии Харухико Курода проведет пресс-конференцию. Заявления Куроды будут тщательно проанализированы, чтобы оценить его отношение к недавнему росту инфляции и возможный эффект этого роста на текущую монетарную политику. Инвесторы также оценят заявления Куроды относительно курса иены в свете ее недавнего подорожания против доллара США.

3) Министерство труда США опубликует отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора за февраль в 17:30 по бакинскому времени 9 марта. Основное внимание в этом отчете привлекут даже не показатели занятости, а рост зарплат.

Согласно консенсус-прогнозу, ожидается увеличение рабочих мест на 204 тыс. после роста на 200 тыс. в январе. Также прогнозируется, что после значения в январе 4,1% уровень безработицы в США снизится до 4,0% - минимального значения за 17 лет. Основное внимание будет приковано к средней почасовой заработной плате в США. Судя по прогнозам, она повысится на 0,3% после аналогичного значения роста месяцем ранее.

В годовом исчислении рост зарплат, судя по прогнозам, составит 2,8%, немного снизившись по сравнению со значением 2,9% в январе, которое стало наивысшим значением более чем за восемь с половиной лет. Рост зарплат может оказаться первым сигналом ускорения инфляции, что станет аргументом в пользу повышения процентной ставки в ближайшие месяцы.

4) В 13:30 по бакинскому времени 5 марта будет опубликован отчет по ведущему сектору услуг Великобритании. Согласно прогнозам, индекс PMI незначительно вырастет до 53,3 после значения предыдущего месяца 53,0.

Политика также будет оставаться в центре внимания в Европе, особенно переговоры по Brexit, которые вступили в решающую фазу. В пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Европейский Союз проявить большую гибкость в переговорах о будущих взаимоотношениях с Великобританией. Мэй заявила, что ее страна готова к неприятным последствиям Brexit, однако это не означает невозможность заключения успешного торгового соглашения.

5) 6 марта Китай опубликует данные по сальдо торгового баланса за февраль. По прогнозам, объем экспорта Китая должен увеличиться на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 9 марта выйдут данные по инфляции потребительских цен и цен производителей в Китае в феврале. Сегодня начнется Ежегодное Всекитайское собрание народных представителей, которое продлится две недели.