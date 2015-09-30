​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах за первое полугодие 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы/Расходы
(%)
|1
|Gunaybank
|75,05
|2
|Кавказский банк развития
|69,17
|3
|Zaminbank
|63,98
|4
|Turanbank
|57,98
|5
|Silkway Bank
|53,27
|6
|VTB Azerbaijan
|51,29
|7
|ASB Bank
|41,11
|8
|Muganbank
|39,13
|9
|Bank Respublika
|38
|10
|Azer-Turk Bank
|35,88
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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