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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах за первое полугодие 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

    Банки Процентные расходы/Расходы
    (%)
    1 Gunaybank 75,05
    2 Кавказский банк развития 69,17
    3 Zaminbank 63,98
    4 Turanbank 57,98
    5 Silkway Bank 53,27
    6 VTB Azerbaijan 51,29
    7 ASB Bank 41,11
    8 Muganbank 39,13
    9 Bank Respublika 38
    10 Azer-Turk Bank 35,88

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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