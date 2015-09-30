​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах за первое полугодие 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы/Расходы

(%) 1 Gunaybank 75,05 2 Кавказский банк развития 69,17 3 Zaminbank 63,98 4 Turanbank 57,98 5 Silkway Bank 53,27 6 VTB Azerbaijan 51,29 7 ASB Bank 41,11 8 Muganbank 39,13 9 Bank Respublika 38 10 Azer-Turk Bank 35,88

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.