    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.01.2026)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 10:20
    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств на 1 январья 2026 года:

    Банки

    Наличные средства

    банков (млн манатов)

    Годовая динамика

    наличных средств

    1

    Kapital Bank

    839,977

    -15,0%

    2

    PASHA Bank

    105,160

    31,3%

    3

    Turan Bank

    51,961

    13,0%

    4

    Xalq Bank

    50,847

    3,8%

    5

    Yelo Bank

    33,247

    13,2%

    6

    Azer-Turk Bank

    22,373

    -16,1%

    7

    Premium Bank

    22,072

    41,4%

    8

    Ziraat Bank Azerbaijan

    14,429

    -9,7%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    14,368

    -3,8%

    10

    Azerbaijan Industry Bank

    14,130

    -1,1%

    11

    Bank Eurasia

    9,793

    18,5%

    12

    Bank BTB

    9,545

    39,5%

    13

    Access Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    14

    AFB Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    15

    International Bank of Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    16

    Bank of Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    17

    Bank Respublika

    Не заявлено

    Не заявлено

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    19

    Express Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    21

    Rabitabank

    Не заявлено

    Не заявлено

    22

    Unibank

    Не заявлено

    Не заявлено
    Azərbaycandakı bankların nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

