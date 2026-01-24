Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.01.2026)
- 24 января, 2026
- 10:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств на 1 январья 2026 года:
|
№
|
Банки
|
Наличные средства
банков (млн манатов)
|
Годовая динамика
наличных средств
|
1
|
Kapital Bank
|
839,977
|
-15,0%
|
2
|
PASHA Bank
|
105,160
|
31,3%
|
3
|
Turan Bank
|
51,961
|
13,0%
|
4
|
Xalq Bank
|
50,847
|
3,8%
|
5
|
Yelo Bank
|
33,247
|
13,2%
|
6
|
Azer-Turk Bank
|
22,373
|
-16,1%
|
7
|
Premium Bank
|
22,072
|
41,4%
|
8
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
14,429
|
-9,7%
|
9
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
14,368
|
-3,8%
|
10
|
Azerbaijan Industry Bank
|
14,130
|
-1,1%
|
11
|
Bank Eurasia
|
9,793
|
18,5%
|
12
|
Bank BTB
|
9,545
|
39,5%
|
13
|
Access Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
14
|
AFB Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
15
|
International Bank of Azerbaijan
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
16
|
Bank of Baku
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
17
|
Bank Respublika
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
19
|
Express Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
21
|
Rabitabank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
22
|
Unibank
|
Не заявлено
|
Не заявлено