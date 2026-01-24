İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    

    Azərbaycandakı bankların nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 10:20
    Azərbaycandakı bankların nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    nağd vəsaitləri

    (milyon manat)

    Bankın

    nağd vəsaitlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    839,977

    -15,0%

    2

    PASHA Bank

    105,160

    31,3%

    3

    Turan Bank

    51,961

    13,0%

    4

    Xalq Bank

    50,847

    3,8%

    5

    Yelo Bank

    33,247

    13,2%

    6

    Azer-Turk Bank

    22,373

    -16,1%

    7

    Premium Bank

    22,072

    41,4%

    8

    Ziraat Bank Azerbaijan

    14,429

    -9,7%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    14,368

    -3,8%

    10

    Azerbaijan Industry Bank

    14,130

    -1,1%

    11

    Bank Eurasia

    9,793

    18,5%

    12

    Bank BTB

    9,545

    39,5%

    13

    Access Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    14

    AFB Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    15

    International Bank of Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    16

    Bank of Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    17

    Bank Respublika

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    19

    Express Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    21

    Rabitabank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    22

    Unibank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib
    Azərbaycan bankları nağd vəsaitlər renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.01.2026)

