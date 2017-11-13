Рэнкинг банков Азербайджана по прибыли (ТОП-10)

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему чистой прибыли за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему прибыли (TOП-10):
|№
|Банки
|Чистая прибыль (тыс. манат)
|1
|IBAR
|469 893,00
|2
|Kapital Bank
|57 636,00
|3
|PASHA Bank
|29 039,00
|4
|Xalg Bank
|13 125,00
|5
|Bank Avrasiya**
|10 990,00
|6
|Silkway Bank
|6 692,00
|7
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|6 251,00
|8
|ASB Bank
|4 619,00
|9
|NaxçıvanBank
|3 585,00
|10
|Ziraat Bank Azerbaijan
|3 157,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
** Показатель отражает чистую прибыль до уплаты налогов.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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