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    Рэнкинг банков Азербайджана по прибыли (ТОП-10)

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему чистой прибыли за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему прибыли (TOП-10):

    Банки Чистая прибыль (тыс. манат)
    1 IBAR 469 893,00
    2 Kapital Bank 57 636,00
    3 PASHA Bank 29 039,00
    4 Xalg Bank 13 125,00
    5 Bank Avrasiya** 10 990,00
    6 Silkway Bank 6 692,00
    7 YapiKredi Bank Azerbaijan 6 251,00
    8 ASB Bank 4 619,00
    9 NaxçıvanBank 3 585,00
    10 Ziraat Bank Azerbaijan 3 157,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    ** Показатель отражает чистую прибыль до уплаты налогов.

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