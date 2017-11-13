Рэнкинг банков Азербайджана по прибыли (ТОП-10)

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему чистой прибыли за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему прибыли (TOП-10):

№ Банки Чистая прибыль (тыс. манат) 1 IBAR 469 893,00 2 Kapital Bank 57 636,00 3 PASHA Bank 29 039,00 4 Xalg Bank 13 125,00 5 Bank Avrasiya** 10 990,00 6 Silkway Bank 6 692,00 7 YapiKredi Bank Azerbaijan 6 251,00 8 ASB Bank 4 619,00 9 NaxçıvanBank 3 585,00 10 Ziraat Bank Azerbaijan 3 157,00

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** Показатель отражает чистую прибыль до уплаты налогов.