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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитного портфеля

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 января 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

    Банки Депозитный портфель
    (тыс. манатов)
    1 Kapital Bank 1 045 547
    2 Azer-Turk Bank 539 719
    3 ASB Bank 425 702
    4 Rabitabank 308 342
    5 Accessbank 279 813
    6 Muganbank 239 713
    7 Demirbank 239 210
    8 Turanbank 216 784
    9 Silkway Bank 140 395
    10 AFB Bank 123 282

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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