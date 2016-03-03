​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-10)

https://report.az/storage/news/184c4d83b4f3077c4ef3518d4b6d17de/f8215b24-4c7d-4b10-a6a2-ad6af9c2db45_292.jpg
Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 января 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):
|№
|Банки
|Депозитный портфель
(тыс. манатов)
|1
|Kapital Bank
|1 045 547
|2
|Azer-Turk Bank
|539 719
|3
|ASB Bank
|425 702
|4
|Rabitabank
|308 342
|5
|Accessbank
|279 813
|6
|Muganbank
|239 713
|7
|Demirbank
|239 210
|8
|Turanbank
|216 784
|9
|Silkway Bank
|140 395
|10
|AFB Bank
|123 282
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости