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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему централизованных обязательств (TOП-10)

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему обязательств (TOП-10):

    Банки Обязательства перед ЦБА (тыс. манат)
    1 Nikoil Bank 40 300
    2 AG Bank 40 000
    3 Rabitabank 32 000
    4 Xalg Bank 31 492
    5 Bank BTB 31 360
    6 VTB Azerbaijan 30 000
    7 Atabank 20 000
    7 Bank of Baku 20 000
    8 Silkway Bank 17 500
    9 Demirbank 17 000
    10 Gunaybank 14 100

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