Рэнкинг банков Азербайджана по объему централизованных обязательств (TOП-10)

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему обязательств (TOП-10):

№ Банки Обязательства перед ЦБА (тыс. манат) 1 Nikoil Bank 40 300 2 AG Bank 40 000 3 Rabitabank 32 000 4 Xalg Bank 31 492 5 Bank BTB 31 360 6 VTB Azerbaijan 30 000 7 Atabank 20 000 7 Bank of Baku 20 000 8 Silkway Bank 17 500 9 Demirbank 17 000 10 Gunaybank 14 100

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