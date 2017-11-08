Рэнкинг банков Азербайджана по объему централизованных обязательств (TOП-10)

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему обязательств (TOП-10):
|№
|Банки
|Обязательства перед ЦБА (тыс. манат)
|1
|Nikoil Bank
|40 300
|2
|AG Bank
|40 000
|3
|Rabitabank
|32 000
|4
|Xalg Bank
|31 492
|5
|Bank BTB
|31 360
|6
|VTB Azerbaijan
|30 000
|7
|Atabank
|20 000
|7
|Bank of Baku
|20 000
|8
|Silkway Bank
|17 500
|9
|Demirbank
|17 000
|10
|Gunaybank
|14 100
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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