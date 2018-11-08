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    Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (01.10.2018) - TOP-10

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-сентябрь 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов:

    Банки Непроцентные расходы (тыс. манатов)
    1 Kapital Bank 120 642
    2 IBA 82 619
    3 PASHA Bank 57 309
    4 Bank of Baku 46 137
    5 Accessbank 44 166
    6 Unibank 38 067
    7 Xalg Bank 30 496
    8 Bank Respublika 28 883
    9 AG Bank 27 328
    10 Expressbank 24 543

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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