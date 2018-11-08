Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (01.10.2018) - TOP-10

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-сентябрь 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов:
|№
|Банки
|Непроцентные расходы (тыс. манатов)
|1
|Kapital Bank
|120 642
|2
|IBA
|82 619
|3
|PASHA Bank
|57 309
|4
|Bank of Baku
|46 137
|5
|Accessbank
|44 166
|6
|Unibank
|38 067
|7
|Xalg Bank
|30 496
|8
|Bank Respublika
|28 883
|9
|AG Bank
|27 328
|10
|Expressbank
|24 543
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости