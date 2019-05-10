​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным доходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных доходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Непроцентные доходы
(тыс. манатов)
|1
|Capital Bank
|36 038
|2
|IBAR
|29 382
|3
|Access Bank
|22 388
|4
|AGBank
|8 428
|5
|PASHA Bank
|6 426
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости