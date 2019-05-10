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Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным доходам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным доходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных доходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных доходов (TOП-5):

Банки Непроцентные доходы
(тыс. манатов)
1 Capital Bank 36 038
2 IBAR 29 382
3 Access Bank 22 388
4 AGBank 8 428
5 PASHA Bank 6 426

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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