Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным доходам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным доходам (01.04.2019)

10 мая, 2019 11:55

https://report.az/storage/news/541dad23650a7027373f9c399a7bce6d/531c539a-558c-4c7a-b65c-a5fdef354b89_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных доходов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных доходов (TOП-5): № Банки Непроцентные доходы

(тыс. манатов) 1 Capital Bank 36 038 2 IBAR 29 382 3 Access Bank 22 388 4 AGBank 8 428 5 PASHA Bank 6 426 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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