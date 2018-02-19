Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов - TOP-10

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 января 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.01.2017) (TOП-10):
|Банки
|Годовая динамика, %
|1
|AFB Bank
|64,6
|2
|Gunaybank
|61,8
|3
|Ziraat Bank Azerbaijan
|41,2
|4
|Atabank
|32,4
|5
|Rabitabank
|31,7
|6
|NBC Bank
|28,4
|7
|Bank Melli İran-Baku
|24,9
|8
|ASB Bank
|20,1
|9
|Silkway Bank
|18,9
|10
|Pasha Bank
|13,2
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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