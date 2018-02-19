Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов - TOP-10

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 января 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.01.2017) (TOП-10):



Банки Годовая динамика, % 1 AFB Bank 64,6 2 Gunaybank 61,8 3 Ziraat Bank Azerbaijan 41,2 4 Atabank 32,4 5 Rabitabank 31,7 6 NBC Bank 28,4 7 Bank Melli İran-Baku 24,9 8 ASB Bank 20,1 9 Silkway Bank 18,9 10 Pasha Bank 13,2

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