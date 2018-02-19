 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов - TOP-10

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 января 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.01.2017) (TOП-10):


    		Банки Годовая динамика, %
    1 AFB Bank 64,6
    2 Gunaybank 61,8
    3 Ziraat Bank Azerbaijan 41,2
    4 Atabank 32,4
    5 Rabitabank 31,7
    6 NBC Bank 28,4
    7 Bank Melli İran-Baku 24,9
    8 ASB Bank 20,1
    9 Silkway Bank 18,9
    10 Pasha Bank 13,2

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi