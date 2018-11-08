 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (01.10.2018) - TOP-10

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре совокупных активов на 1 октября 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOP-10):

    Банки Кредит / Активы, (%)
    1 Silkway Bank 90,05
    2 NBC Bank 69,81
    3 Atabank 69,09
    4 Muganbank 67,14
    5 Gunaybank 65,95
    6 Bank of Baku 64,06
    7 Accessbank 61,99
    8 Unibank 59,56
    9 Xalg Bank 58,81
    10 Turanbank 56,45

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi