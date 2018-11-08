Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (01.10.2018) - TOP-10

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре совокупных активов на 1 октября 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOP-10):
|№
|Банки
|Кредит / Активы, (%)
|1
|Silkway Bank
|90,05
|2
|NBC Bank
|69,81
|3
|Atabank
|69,09
|4
|Muganbank
|67,14
|5
|Gunaybank
|65,95
|6
|Bank of Baku
|64,06
|7
|Accessbank
|61,99
|8
|Unibank
|59,56
|9
|Xalg Bank
|58,81
|10
|Turanbank
|56,45
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Nərmin RəhimovaАвтор новости