Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (01.10.2018) - TOP-10

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре совокупных активов на 1 октября 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOP-10):

№ Банки Кредит / Активы, (%) 1 Silkway Bank 90,05 2 NBC Bank 69,81 3 Atabank 69,09 4 Muganbank 67,14 5 Gunaybank 65,95 6 Bank of Baku 64,06 7 Accessbank 61,99 8 Unibank 59,56 9 Xalg Bank 58,81 10 Turanbank 56,45

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