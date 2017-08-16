Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (TOП-5)

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 июля 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика
уставного капитала, %
|1
|Nikoil Bank
|434,8
|2
|Atabank
|139,9
|3
|Rabitabank
|82,5
|4
|Bank Melli İran-Baku
|43,1
|5
|Muganbank
|36,4
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости