Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (TOП-5)

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 июля 2017 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика

уставного капитала, % 1 Nikoil Bank 434,8 2 Atabank 139,9 3 Rabitabank 82,5 4 Bank Melli İran-Baku 43,1 5 Muganbank 36,4

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