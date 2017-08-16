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    Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике уставного капитала

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 июля 2017 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-5):

    БанкиГодовая динамика
    уставного капитала, %
    1Nikoil Bank434,8
    2Atabank139,9
    3Rabitabank82,5
    4Bank Melli İran-Baku 43,1
    5Muganbank36,4

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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