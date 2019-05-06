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Рэнкинг банков Азербайджана по активам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по активам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему активов (TOП-5):

Банки Активы (тыс. манат)
1 IBAR 7 461 264
2 PASHA Bank 4 647 941
3 Kapital Bank 3 584 384
4 Xalg Bank 2 214 354
5 Bank Respublika 1 086 039

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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