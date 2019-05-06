​Рэнкинг банков Азербайджана по активам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему активов (TOП-5):
|№
|Банки
|Активы (тыс. манат)
|1
|IBAR
|7 461 264
|2
|PASHA Bank
|4 647 941
|3
|Kapital Bank
|3 584 384
|4
|Xalg Bank
|2 214 354
|5
|Bank Respublika
|1 086 039
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости