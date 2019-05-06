Рэнкинг банков Азербайджана по активам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по активам (01.04.2019)

6 мая, 2019 09:49

https://report.az/storage/news/541dad23650a7027373f9c399a7bce6d/531c539a-558c-4c7a-b65c-a5fdef354b89_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по объему активов (TOП-5): № Банки Активы (тыс. манат) 1 IBAR 7 461 264 2 PASHA Bank 4 647 941 3 Kapital Bank 3 584 384 4 Xalg Bank 2 214 354 5 Bank Respublika 1 086 039 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.