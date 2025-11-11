Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Рэнкинг активов НБКО в Азербайджане (01.01.2025)

    Финансы
    • 11 ноября, 2025
    • 10:00
    Рэнкинг активов НБКО в Азербайджане (01.01.2025)

    Report представляет рэнкинг небанковских кредитных организаций Азербайджана (НБКО) по объему активов на 1 января этого года:

    НКО

    Активы НКО

    (млн манатов)

    Динамика активов НКО

    1

    Bircredit

    87,164

    39,9%

    2

    SF Azerbaijan

    81,624

    303,1%

    3

    Azpul

    77,429

    52,2%

    4

    Finca Azerbaijan

    76,378

    23,3%

    5

    Fintrend

    71,028

    33,5%

    6

    Embafinance

    69,992

    19,4%

    7

    International

    45,537

    26,1%

    8

    FNC

    42,633

    265,1%

    9

    M Bulak

    34,911

    38,6%

    10

    MCB

    34,077

    37,0%

    11

    City Finance

    30,589

    19,6%

    12

    Monetri

    24,130

    36,5%

    13

    Finoko

    23,416

    -29,9%

    14

    Para

    18,513

    -12,3%

    15

    İdeal Credit

    17,916

    38,4%

    16

    TCF

    15,685

    -7,6%

    17

    MJ Financial Services

    15,477

    19,5%

    18

    TBC Credit

    13,858

    -32,5%

    19

    Caspian Invest

    12,668

    528,1%

    20

    Credex

    12,244

    80,9%

    21

    Kapaz

    12,106

    23,9%

    22

    Finance for development

    11,310

    0,0%

    23

    Asel Credit

    11,009

    46,6%

    24

    Credagro

    10,480

    22,2%

    25

    Caspian Finance

    9,271

    88,7%

    26

    Azerbaijan Micro-Credit

    9,228

    -48,7%

    27

    Merkuri

    8,835

    15,9%

    28

    Viator Microcredit Azerbaijan

    8,311

    -5,3%

    29

    Brand Credit

    6,808

    20,3%

    30

    Falcon Finance

    6,754

    9,1%

    31

    Nas Project

    5,158

    24,2%

    32

    Eurasia-Credit

    4,672

    6,5%

    33

    Regional

    4,642

    46,9%

    34

    Prior Credit

    3,883

    18,3%

    35

    Finex Credit

    3,791

    -3,8%

    36

    Fincapital

    3,505

    7,8%

    37

    Finans Credit

    3,470

    10,8%

    38

    Azcredit

    3,198

    55,0%

    39

    Pro Credit

    3,052

    9,0%

    40

    Effectinvest

    2,996

    38,1%

    41

    Azmicroinvest

    2,196

    72,9%

    42

    Credit Service

    1,609

    15,2%

    43

    İDK

    1,459

    -41,2%

    44

    Azercredit

    1,440

    335,0%

    45

    Optimal Finance

    1,229

    -49,5%

    46

    Caucasus-Credit

    1,193

    1,3%

    47

    Finans İnvest

    1,133

    -13,9%

    48

    Payonix

    1,095

    -15,8%

    49

    İrshad

    1,093

    9,3%

    50

    Nova Credit

    1,087

    9,7%

    51

    Executive Credit Agency

    1,061

    -3,5%

    52

    Azinvestcredit

    0,497

    64,0%

    53

    Azeri Star Microfinance

    0,355

    27,2%

    54

    Azfinance

    0,316

    -18,8%

    55

    E-Credit *

    -

    -

    56

    Forfinance **

    -

    -

    57

    Agrocredit

    Не заявлено

    Не заявлено

    * E-Credit вошли на рынок в прошлом году;

    ** Forfinance вошли на рынок в этом году;

    Azərbaycandakı BOKT-ların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

