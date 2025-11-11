Рэнкинг активов НБКО в Азербайджане (01.01.2025)
- 11 ноября, 2025
- 10:00
Report представляет рэнкинг небанковских кредитных организаций Азербайджана (НБКО) по объему активов на 1 января этого года:
|
№
|
НКО
|
Активы НКО
(млн манатов)
|
Динамика активов НКО
|
1
|
Bircredit
|
87,164
|
39,9%
|
2
|
SF Azerbaijan
|
81,624
|
303,1%
|
3
|
Azpul
|
77,429
|
52,2%
|
4
|
Finca Azerbaijan
|
76,378
|
23,3%
|
5
|
Fintrend
|
71,028
|
33,5%
|
6
|
Embafinance
|
69,992
|
19,4%
|
7
|
International
|
45,537
|
26,1%
|
8
|
FNC
|
42,633
|
265,1%
|
9
|
M Bulak
|
34,911
|
38,6%
|
10
|
MCB
|
34,077
|
37,0%
|
11
|
City Finance
|
30,589
|
19,6%
|
12
|
Monetri
|
24,130
|
36,5%
|
13
|
Finoko
|
23,416
|
-29,9%
|
14
|
Para
|
18,513
|
-12,3%
|
15
|
İdeal Credit
|
17,916
|
38,4%
|
16
|
TCF
|
15,685
|
-7,6%
|
17
|
MJ Financial Services
|
15,477
|
19,5%
|
18
|
TBC Credit
|
13,858
|
-32,5%
|
19
|
Caspian Invest
|
12,668
|
528,1%
|
20
|
Credex
|
12,244
|
80,9%
|
21
|
Kapaz
|
12,106
|
23,9%
|
22
|
Finance for development
|
11,310
|
0,0%
|
23
|
Asel Credit
|
11,009
|
46,6%
|
24
|
Credagro
|
10,480
|
22,2%
|
25
|
Caspian Finance
|
9,271
|
88,7%
|
26
|
Azerbaijan Micro-Credit
|
9,228
|
-48,7%
|
27
|
Merkuri
|
8,835
|
15,9%
|
28
|
Viator Microcredit Azerbaijan
|
8,311
|
-5,3%
|
29
|
Brand Credit
|
6,808
|
20,3%
|
30
|
Falcon Finance
|
6,754
|
9,1%
|
31
|
Nas Project
|
5,158
|
24,2%
|
32
|
Eurasia-Credit
|
4,672
|
6,5%
|
33
|
Regional
|
4,642
|
46,9%
|
34
|
Prior Credit
|
3,883
|
18,3%
|
35
|
Finex Credit
|
3,791
|
-3,8%
|
36
|
Fincapital
|
3,505
|
7,8%
|
37
|
Finans Credit
|
3,470
|
10,8%
|
38
|
Azcredit
|
3,198
|
55,0%
|
39
|
Pro Credit
|
3,052
|
9,0%
|
40
|
Effectinvest
|
2,996
|
38,1%
|
41
|
Azmicroinvest
|
2,196
|
72,9%
|
42
|
Credit Service
|
1,609
|
15,2%
|
43
|
İDK
|
1,459
|
-41,2%
|
44
|
Azercredit
|
1,440
|
335,0%
|
45
|
Optimal Finance
|
1,229
|
-49,5%
|
46
|
Caucasus-Credit
|
1,193
|
1,3%
|
47
|
Finans İnvest
|
1,133
|
-13,9%
|
48
|
Payonix
|
1,095
|
-15,8%
|
49
|
İrshad
|
1,093
|
9,3%
|
50
|
Nova Credit
|
1,087
|
9,7%
|
51
|
Executive Credit Agency
|
1,061
|
-3,5%
|
52
|
Azinvestcredit
|
0,497
|
64,0%
|
53
|
Azeri Star Microfinance
|
0,355
|
27,2%
|
54
|
Azfinance
|
0,316
|
-18,8%
|
55
|
E-Credit *
|
-
|
-
|
56
|
Forfinance **
|
-
|
-
|
57
|
Agrocredit
|
Не заявлено
|
Не заявлено
* E-Credit вошли на рынок в прошлом году;
** Forfinance вошли на рынок в этом году;