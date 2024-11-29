Ренат Бектуров: Азербайджан через площадку МФЦА может привлечь "зеленое" и исламское финансирование

Азербайджан может воспользоваться возможностями Международного финансового центра “Астана” (МФЦА), чтобы развивать трансграничные инвестиции, “зеленые финансы”, финтех и исламское финансирование.

Азербайджан может воспользоваться возможностями Международного финансового центра “Астана” (МФЦА), чтобы развивать трансграничные инвестиции, “зеленые финансы”, финтех и исламское финансирование.

Об этом в интервью Report сказал управляющий МФЦА Ренат Бектуров.

По словам Р. Бектурова, одной из перспективных возможностей является развитие “зеленого финансирования”, которое становится важным инструментом для обеспечения устойчивого экономического роста.

“МФЦА предлагает надежную платформу для выпуска зеленых облигаций, а также финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии и экологически чистых технологий. И Казахстан и Азербайджан могут привлекать международных инвесторов, ориентированных на устойчивое развитие”, - отметил управляющий центра.

Эти усилия, по его мнению, помогут Азербайджану снизить зависимость от углеродоемких отраслей, одновременно соблюдая международные экологические стандарты и укрепляя позицию регионального лидера в области “зеленого финансирования".

Еще одним перспективным направлением является исламское финансирование. Согласно данным Евразийского банка развития, мировой рынок исламских финансов в 2023 году достиг 4,5 трлн долларов США, удвоившись за последние семь лет. Прогнозы показывают, что к 2027 году объем рынка может вырасти до 6,7 трлн долларов США.

“Исламское финансирование - это огромный рынок, который пока недостаточно развит на постсоветском пространстве. В МФЦА создана правовая база для выпуска "сукук (исламских облигаций), работы исламских банков и других участников рынка. Спрос на эти продукты в наших странах уже существует, и для Азербайджана это может стать новым направлением в финансовом секторе”, - подчеркнул Р. Бектуров.

МФЦА, в свою очередь, готов предоставить удобную платформу для работы в этом секторе.

Р. Бектуров предлагает в настоящее время сосредоточиться на углублении сотрудничества в тех отраслях, где Азербайджан и Казахстан уже начали совместную работу. "Одно из этих направлений - это устойчивое развитие и ESG (экологические, социальные и управленческие стандарты). Это особенно важно в свете того, что в Баку недавно прошла Конференция ООН по изменению климата (COP29), что подчеркивает приверженность Азербайджана развитию “зеленых инициатив".

Недавнее размещение дебютных зеленых облигаций Unibank на сумму 20 млн манатов (около 11,8 млн долларов США) стало значимым шагом в этом направлении. Это создает почву для углубления сотрудничества с Казахстаном”, - добавил управляющий МФЦА.

Дополнительные возможности для совместной работы, по его мнению, открывает Тюркский совет по зеленым финансам, меморандум о создании которого был подписан на 11-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ). В состав совета вошли Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В числе основных задач совета он назвал развитие и продвижение рынков "зеленого" и устойчивого финансирования в странах ОТГ и увеличение притока ESG-инвестиций в экологически чистые проекты.

Секретариат совета будет базироваться в МФЦА и займется организационной работой, а также разработкой ключевых документов.

“На COP29 была подписана Декларация о создании партнерства стран ОТГ в области климата, инноваций, зеленой экономики и торговли. Это усилит деятельность совета и позволит странам региона активнее продвигать совместные экологические проекты”, - подчеркнул Р. Бектуров.

С полным текстом интервью с Ренатом Бектуровым можно ознакомиться по ссылке