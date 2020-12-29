Регулятивный льготный период в связи с пандемией может быть продлен

Будут усилены меры по повышению внутреннего потенциала по управлению рисками кредитных организаций, внедрению стандартов корпоративного управления в банках

В 2021 году финансовая политика в Азербайджане будет направлена на сохранение финансовой стабильности, поддержку экономических субъектов, пострадавших от пандемии, а также углубление финансового посредничества и рынков. Все это должно еще больше повысить роль финансового сектора в экономическом росте.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях политики денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год.

В документе отмечается, что в целях сохранения финансовой стабильности, в первую очередь, будет продолжено совершенствование рамок банковского надзора, внедрение риск-ориентированного и контрациклического пруденциального регулирования. Рамки пруденциального регулирования позволят выявлять системные риски в превентивном порядке и принимать превентивные меры. Будут усилены меры по повышению внутреннего потенциала по управлению рисками кредитных организаций, внедрению стандартов корпоративного управления в банках.

Реализация новой стратегии по новым рамкам механизма страхования вкладов в 2021 году сохранит доверие к банковскому сектору. Стратегия предусматривает не только изменение размера компенсации по защищенным вкладам физических лиц, а также определение суммы компенсации по средствам, находящимся на банковских счетах физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и страхование в полном объеме принадлежащих физическим лицам денежных средств, остающихся на депозитных счетах нотариусов. Предусмотренные изменения позволят обеспечить полную защиту депозита абсолютного большинства вкладчиков, усовершенствовать управление рисками в банках, укрепить рыночную дисциплину и конкурентную среду, тем самым обеспечив устойчивость банковской системы и надежную защиту интересов вкладчиков.

Будет продолжена деятельность по укреплению системы защиты прав потребителей финансовых услуг и повышению финансовой грамотности населения. Будет уделено внимание продлению сроков и модификации в зависимости от ситуации регулятивных льгот, применяемых в целях поддержки экономических субъектов, пострадавших от пандемии. Эти меры будут направлены на защиту интересов заемщиков, сохранение кредитования и стабильную деятельность финансового сектора.