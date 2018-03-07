Реальный эффективный курс азербайджанского маната снизился в январе

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 февраля составил 92,3 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 2,1 п.п. ниже, чем показатель на 1 января.

За год реальный эффективный курс вырос на 2 пункта.

Напомним, что реальный эффективный курс маната рассчитывается с 2000 года, минимальное значение отмечалось в 2004 году на уровне 74,2, максимальное - в 2015-м на уровне 153,1. С начала финансового кризиса минимальное значение было зафиксировано 1 сентября 2016 года на уровне 87.

По мнению аналитиков Report, наиболее приемлемым считается реальный эффективный курс маната в диапазоне 85-90 пунктов. Незначительный рост реального эффективного курса прогнозируется и в феврале.