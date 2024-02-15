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Разработана новая стратегия Государственной налоговой службы на 2024-2030 годы

Разработана новая стратегия Государственной налоговой службы на 2024-2030 годы Разработана стратегия Государственной налоговой службы при Министерстве экономики на 2024-2030 годы.
Финансы
15 февраля 2024 г. 12:14
Разработана новая стратегия Государственной налоговой службы на 2024-2030 годы

Разработана стратегия Государственной налоговой службы при Министерстве экономики на 2024-2030 годы.

Как сообщает Report, об этом сказал глава службы Орхан Назарли на проходящем в Баку форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики".

"Основной миссией стратегии является обеспечение бюджетных доходов, предотвращение уклонения от уплаты налогов и незаконного налогового преимущества. В то же время она направлена ​​на построение надежной, современной и основанной на добровольном исполнении обязательств налоговой экосистемы. Стратегия включает в себя пять основных направлений - продвижение добровольного исполнения обязательств, борьба с уклонением от уплаты налогов, институциональное развитие организации и человеческий капитал, международное сотрудничество, внедрение инноваций и совместная работа с государственными органами", - сказал он.

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