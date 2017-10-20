Проводится очередное заседание Кредиторского комитета Bank Standard

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня проходит очередное заседание Кредиторского комитета находящегося в процессе ликвидации ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, собрание организовано в административном здании ликвидатора банка - Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) по адресу г. Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, 16.

На заседании присутствуют председатель комитета, юрист Акрам Гасанов, около 40 кредиторов Bank Standard, а также сотрудники ADIF.

В начале процесса кредиторы выразили недовольство в связи с отсутствием на заседании заместителя исполнительного директора ADIF Вугара Абдуллаева: "Азад Джавадов хотя бы один раз присутствовал здесь".

А.Гасанов сказал, что согласен с кредиторами в этом вопросе: "Я тоже приглашал Вугара Абдуллаева принять участие здесь. Но он ответил, что не может присутствовать из-за нехватки времени".