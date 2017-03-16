Прогноз: В этом году в Азербайджане ожидается сужение кредитования на 5%

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В пакет поддержки Международного банка Азербайджана (МБА) могут быть включены меры по снижению короткого баланса иностранной валюты. Банк может преобразовать государственные пассивы в национальную валюту. Сейчас доля МБА в банковском секторе равна 10%.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации по банковскому сектору Азербайджана, распространенной международным рейтинговым агентством Fitch.

Fitch в этом году прогнозирует сужение кредитования на 5%: "Объем проблемных кредитов сроком до 90 дней в банковском секторе по итогам 2016 года составил 21%. Хотя в 2015 году этот показатель был 12%. В 2016 году 48% кредитов выражено в иностранной валюте, что окажет давление в 2017 году".