Прогноз: Реальные доходы населения России в этом году снизятся

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году рост банковской системы России возобновится, однако спрос на кредиты снизится на фоне падения реальных доходов населения и слабого экономического роста.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, это прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

В отчете говорится, что после рекордного прошлогоднего падения в текущем году банковские активы вырастут на 2%. Опережающую динамику покажет розничное кредитование, в частности ипотека.

В период с 2018 по 2020 год АКРА ожидает рост активов банковского сектора не выше 10%, но опережающий средний темп прироста ВВП в номинальном выражении (около 6%). Согласно прогнозу, Банк России снизит ключевую ставку на 1–1,5 процентных пункта до конца 2017 года, что придаст импульс кредитованию, однако слабый спрос на кредиты сохранится. Объем вкладов физических лиц в 2017 году увеличится на 9%, доля проблемных кредитов останется высокой - 14%.