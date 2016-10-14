Прогноз по расходной части бюджета Азербайджана выполнен с дефицитом в 12,5%

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 10 103,1 млн манатов, расходы - 10 622,2 млн манатов, в бюджете образовался дефицит в 519,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, за 9 месяцев текущего года госбюджет пополнился на 10 103,1 млн манатов, что на 16,5% меньше прогноза в 12 098,3 млн манатов.

Министерство налогов выполнило прогноз по доходам на 100,2%, обеспечив выплату в госбюджет 4 926,3 млн манатов. Из них 78% (больше аналогичного периода прошлого года на 9,6 процентных пункта) или 3 843,8 млн манатов приходятся на долю поступлений из ненефтяного сектора, что на 374,6 млн манатов или 10,8% превышает соответствующий показатель 2015 года.

За 9 месяцев этого года Государственный таможенный комитет выполнил прогноз на 125,6%, обеспечив выплату в госбюджет 1 653,8 млн манатов, что на 529,6 млн манатов или 47,1% больше аналогичного периода 2015 года.

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составили 3 260 млн манатов, что на 2 370,5 млн манатов или 42,1% меньше прогноза.

Поступления за счет платных услуг бюджетных организаций составили 192,9 млн манатов. За счет иных поступлений бюджет пополнился на 70,1 млн манатов.

За отчетный период прогноз по расходной части бюджета выполнен на 87,5% или 10 622,2 млн манатов.

Согласно экономической классификации расходов, за 9 месяцев текущего года 42,5% или 4 514,0 млн манатов из расходной части бюджета было направлено на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 406,6 млн манатов или 9,9% больше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период доходы сводного бюджета составили 14 951 млн манатов, расходы - 12 623,4 млн манатов, в результате образовался профицит в размере 2 327,6 млн манатов.