Прогноз: Налоговая инициатива Трампа укрепит доллар на 15%

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Налоговая инициатива избранного президента США Дональда Трампа может привести к укреплению доллара на мировом рынке на 15%.

Как сообщает Report со ссылкой на Vestifinance.ru, об этом говорится в отчете Deutsche Bank.

По мнению аналитиков, инициатива состоит в том, чтобы поднять налоги для импортеров до уровня корпоративного налога и при этом освободить от налогообложения доходы, полученные от экспорта. Если этот план будет реализован, он будет способствовать укреплению доллара. Более того, это существенно изменит торговые отношения США с остальным миром.

Аналитики считают, что стоимость импорта увеличится на 20%. Учитывая взаимосвязь между индексом цен производителей, которые импортируют, и инфляцией в США, это будет эквивалентно росту индекса потребительских цен на 5%. Изменение налога будет позитивным фактором для торгового баланса США. Можно ожидать сокращения дефицита торгового баланса в среднем более чем на 2%.

Укрепление доллара будет естественной реакцией на улучшение торгового баланса и рост конкурентоспособности, достигнутый за счет изменения налогообложения экспортеров и импортеров. В крайнем случае доллар может вырасти на 15%, чтобы полностью компенсировать изменение цен, вызванное новыми налогами. Последствия монетарной политики ФРС и изменения международных торговых отношений, вероятно, сделают влияние еще более ощутимым.

Отметим, что в случае изменений налоговой политики США, курс основного конкурента доллара – евро упадет до 0,85 USD/EUR.