Профицит счета текущих операций вырос втрое

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-июне составил 1 878,4 млн долларов США.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-июне составил 1 878,4 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это в 3,1 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Профицит сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 3 518,9 млн долларов (+53,9%), дефицита баланса услуг в размере 1 300,5 млн долларов (-2,1%), дефицита баланса первичных доходов в размере 558,4 млн долларов (+10,4) и профицита баланса вторичных доходов в размере 218,4 млн долларов США (+50,1%).