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Профицит счета текущих операций вырос втрое

Профицит счета текущих операций вырос втрое Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-июне составил 1 878,4 млн долларов США.
Финансы
14 сентября 2021 г. 12:41
Профицит счета текущих операций вырос втрое

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-июне составил 1 878,4 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это в 3,1 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Профицит сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 3 518,9 млн долларов (+53,9%), дефицита баланса услуг в размере 1 300,5 млн долларов (-2,1%), дефицита баланса первичных доходов в размере 558,4 млн долларов (+10,4) и профицита баланса вторичных доходов в размере 218,4 млн долларов США (+50,1%).

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Версия на английском языке Azerbaijan more than triples surplus in current account 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının qalığı 3 dəfədən çox artıb

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