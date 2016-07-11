​Продукт BirKart теперь могут приобрести жители Гянджи

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Продукт BirKart от Kapital Bank теперь могут приобрести также жители Гянджи. Для оформления карты клиенту необходимо обратиться в филиалы "Гянджа" или "Кяпяз" банка и предоставить удостоверение личности, зарплатную или пенсионную карту Kapital Bank.

Как сообщили Report в банке, BirKart объединяет в себе функции кредитной, зарплатной, пенсионной, депозитной, такситной, бонусной и дебетовой карт. BirKart выпущен на базе международных карт – Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum, срок действия карты 36 месяцев.

В зависимости от доходов клиента, кредитный лимит по этой карте может составлять до 10 тыс. манатов. Беспроцентный льготный период для BirKart составляет 40 дней. При оплате покупок и услуг с BirKart владелец карты по собственному желанию выбирает одну из двух функций - кредит или таксит, а также срок ежемесячной выплаты кредита. Использовав такситную функцию карты при оплате покупок и услуг в рамках партнерской сети банка, клиент может вернуть потраченную сумму в банк в течение 2-12 или 18 месяцев. Список партнеров по Гяндже опубликован на сайте: www.birkart.az/harada-kecerlidir?search=&city=401&category=0&payment_method=0&taksit=hamısı.

Выплату кредита клиент может осуществить посредством заработной платы, пенсии или же собственных денежных средств, размещенных на балансе BirKart. Kapital Bank также обрадовал своих клиентов депозитной функцией этой карты. При размещение собственных денежных средств на баланс BirKart, клиент получает на карту дивиденды в размере до 3% годовых в зависимости от вида приобретенной карты.

Кроме того, обладатель карты при оплате товаров и услуг посредством BirKart зарабатывает бонусы, которые позже может обменять на денежные средства. BirKart также позволяет обналичивать денежные средства в банкоматах Kapital Bank.