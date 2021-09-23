Продолжается подписка на новые облигации SOCAR

На этой неделе началась подписка на новые облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Как сообщает Report, в рамках процесса, который продлится до 29 октября, потенциальным инвесторам предлагается 100 000 облигаций стоимостью 1 000 долларов каждая.
Приобрести облигации SOCAR можно будет в киосках облигаций SOCAR, созданных в центрах “Службы ASAN” № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане, за исключением Plato Capital and Co.
Представитель инвестиционной компании, осуществляющей подписку на облигации SOCAR в центре Службы Asan № 5 Фарида Горчуева отмечает высокий интерес граждан к ценным бумагам. Участие в подписке смогут принять граждане страны, местные и иностранные юридические лица. Преимущество в размещении будет отдано, в первую очередь, физическим лицам. Покупать облигации иностранные физические и юридические лица смогут у держателей облигаций на вторичном рынке.
Директор казначейства SOCAR Capital Туран Талыбова считает, что спрос на новые облигации, как и 5 лет назад, будет вдвое превышать предложение. По ее словам, лица, приобретающие эти облигации, получат возможность брать краткосрочные и долгосрочные кредиты в банках-партнерах.
Это вторая эмиссия облигаций SOCAR в стране. Компания впервые в 2016 году выпустила в обращение 100 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая (100 млн долларов). Ценные бумаги размещены в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" по публичной подписке. Годовая доходность пятилетних облигаций, срок обращения которых истекает в следующем месяце, составляет 5%. Проценты выплачиваются ежеквартально. Новые облигации SOCAR будут выпущены на тех же условиях, однако процентная ставка по ним составляет 4,5% годовых.