Продолжается подписка на новые облигации SOCAR

На этой неделе началась подписка на новые облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

На этой неделе началась подписка на новые облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, в рамках процесса, который продлится до 29 октября, потенциальным инвесторам предлагается 100 000 облигаций стоимостью 1 000 долларов каждая.

Приобрести облигации SOCAR можно будет в киосках облигаций SOCAR, созданных в центрах “Службы ASAN” № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане, за исключением Plato Capital and Co.

Представитель инвестиционной компании, осуществляющей подписку на облигации SOCAR в центре Службы Asan № 5 Фарида Горчуева отмечает высокий интерес граждан к ценным бумагам. Участие в подписке смогут принять граждане страны, местные и иностранные юридические лица. Преимущество в размещении будет отдано, в первую очередь, физическим лицам. Покупать облигации иностранные физические и юридические лица смогут у держателей облигаций на вторичном рынке.

Директор казначейства SOCAR Capital Туран Талыбова считает, что спрос на новые облигации, как и 5 лет назад, будет вдвое превышать предложение. По ее словам, лица, приобретающие эти облигации, получат возможность брать краткосрочные и долгосрочные кредиты в банках-партнерах.

Это вторая эмиссия облигаций SOCAR в стране. Компания впервые в 2016 году выпустила в обращение 100 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая (100 млн долларов). Ценные бумаги размещены в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" по публичной подписке. Годовая доходность пятилетних облигаций, срок обращения которых истекает в следующем месяце, составляет 5%. Проценты выплачиваются ежеквартально. Новые облигации SOCAR будут выпущены на тех же условиях, однако процентная ставка по ним составляет 4,5% годовых.