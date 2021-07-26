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Проданные азербайджанскими страховщиками "Зеленые карты" подорожали на 64%

Проданные азербайджанскими страховщиками "Зеленые карты" подорожали на 64% В первом полугодии текущего года в рамках системы страхования "Зеленая карта" в Азербайджане было заключено 5 919 договоров и собрано 1 237 159 манатов страховых взносов.
Финансы
26 июля 2021 г. 14:24
Проданные азербайджанскими страховщиками Зеленые карты подорожали на 64%

В первом полугодии текущего года в рамках системы страхования "Зеленая карта" в Азербайджане было заключено 5 919 договоров и собрано 1 237 159 манатов страховых взносов.

Это примерно на 29% меньше и на 16% больше соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования.

За отчетный период средняя сумма страхового взноса по каждому договору увеличилась почти на 64% и достигла 209 манатов.

Сокращение числа договоров страхования связано с резким сокращением выезда легковых автомобилей за пределы страны.

Страховые взносы по видам транспортных средств

Виды транспортных средств

Январь-июнь, 2020

Январь-июнь, 2021

Число договоров

Сумма взноса

Число договоров

Сумма взноса

Грузовые

4 485

964,707.00

5 282

1,202,763.00

Легковые

3 826

97,526.00

630

33,516.00

Автобусы

33

4,000.00

6

810.00

Мотоциклы

1

10.00

1

70.0

Всего

8 345

1,066,243.00

5 919

1,239,159.00

В январе-июне 2021 года в рамках системы "Зеленая карта" произошло 100 страховых случаев и осуществлены страховые выплаты в размере 258 696 манатов.

Это соответственно на 48,2% и 48,1% меньше, чем год назад.

В результате средняя сумма страховых выплат по каждому случаю за год увеличилась на 0,7% и достигла 2 587 манатов.

Количество страховых случаев и сумма выплат

Январь-июнь, 2020

Январь-июнь, 2021

Кол-во случаев

Сумма выплат

Кол-во случаев

Сумма выплат

141

325,628.17

49

123,118.22

47

157,813.92

44

112,213.09

5

14,910.92

7

23,365.16

193

498,353.01

100

258,696.47

Большинство страховых случаев произошло в России и Турции.

Количество случаев по странам и типам транспортных средств

Страны/вид транспорта

Январь-июнь, 2020

Январь-июнь, 2020

Грузовые

Легковые

Автобусы

Всего

Грузовые

Легковые

Автобусы

Всего

Россия

78

61

2

141

38

11

-

49

Турция

32

15

-

47

32

12

-

44

Другие

5

-

-

5

6

1

-

7

Так, за отчетный период доля убыточности по "Зеленой карте" с 47% снизилась до 21%. Основной причиной этого является увеличение количества получивших зеленую карту грузовых автомобилей, и уменьшение количества легковых автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sığortaçılarının satdığı "Yaşıl Kart" 64% bahalaşıb

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