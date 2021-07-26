Проданные азербайджанскими страховщиками "Зеленые карты" подорожали на 64%

В первом полугодии текущего года в рамках системы страхования "Зеленая карта" в Азербайджане было заключено 5 919 договоров и собрано 1 237 159 манатов страховых взносов.
Это примерно на 29% меньше и на 16% больше соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования.
За отчетный период средняя сумма страхового взноса по каждому договору увеличилась почти на 64% и достигла 209 манатов.
Сокращение числа договоров страхования связано с резким сокращением выезда легковых автомобилей за пределы страны.
Страховые взносы по видам транспортных средств
|
Виды транспортных средств
|
Январь-июнь, 2020
|
Январь-июнь, 2021
|
Число договоров
|
Сумма взноса
|
Число договоров
|
Сумма взноса
|
Грузовые
|
4 485
|
964,707.00
|
5 282
|
1,202,763.00
|
Легковые
|
3 826
|
97,526.00
|
630
|
33,516.00
|
Автобусы
|
33
|
4,000.00
|
6
|
810.00
|
Мотоциклы
|
1
|
10.00
|
1
|
70.0
|
Всего
|
8 345
|
1,066,243.00
|
5 919
|
1,239,159.00
В январе-июне 2021 года в рамках системы "Зеленая карта" произошло 100 страховых случаев и осуществлены страховые выплаты в размере 258 696 манатов.
Это соответственно на 48,2% и 48,1% меньше, чем год назад.
В результате средняя сумма страховых выплат по каждому случаю за год увеличилась на 0,7% и достигла 2 587 манатов.
Количество страховых случаев и сумма выплат
|
Январь-июнь, 2020
|
Январь-июнь, 2021
|
Кол-во случаев
|
Сумма выплат
|
Кол-во случаев
|
Сумма выплат
|
141
|
325,628.17
|
49
|
123,118.22
|
47
|
157,813.92
|
44
|
112,213.09
|
5
|
14,910.92
|
7
|
23,365.16
|
193
|
498,353.01
|
100
|
258,696.47
Большинство страховых случаев произошло в России и Турции.
|
Количество случаев по странам и типам транспортных средств
|
Страны/вид транспорта
|
Январь-июнь, 2020
|
Январь-июнь, 2020
|
Грузовые
|
Легковые
|
Автобусы
|
Всего
|
Грузовые
|
Легковые
|
Автобусы
|
Всего
|
Россия
|
78
|
61
|
2
|
141
|
38
|
11
|
-
|
49
|
Турция
|
32
|
15
|
-
|
47
|
32
|
12
|
-
|
44
|
Другие
|
5
|
-
|
-
|
5
|
6
|
1
|
-
|
7
Так, за отчетный период доля убыточности по "Зеленой карте" с 47% снизилась до 21%. Основной причиной этого является увеличение количества получивших зеленую карту грузовых автомобилей, и уменьшение количества легковых автомобилей.