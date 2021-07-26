Проданные азербайджанскими страховщиками "Зеленые карты" подорожали на 64%

В первом полугодии текущего года в рамках системы страхования "Зеленая карта" в Азербайджане было заключено 5 919 договоров и собрано 1 237 159 манатов страховых взносов.

В первом полугодии текущего года в рамках системы страхования "Зеленая карта" в Азербайджане было заключено 5 919 договоров и собрано 1 237 159 манатов страховых взносов.

Это примерно на 29% меньше и на 16% больше соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования.

За отчетный период средняя сумма страхового взноса по каждому договору увеличилась почти на 64% и достигла 209 манатов.

Сокращение числа договоров страхования связано с резким сокращением выезда легковых автомобилей за пределы страны.

Страховые взносы по видам транспортных средств

Виды транспортных средств Январь-июнь, 2020 Январь-июнь, 2021 Число договоров Сумма взноса Число договоров Сумма взноса Грузовые 4 485 964,707.00 5 282 1,202,763.00 Легковые 3 826 97,526.00 630 33,516.00 Автобусы 33 4,000.00 6 810.00 Мотоциклы 1 10.00 1 70.0 Всего 8 345 1,066,243.00 5 919 1,239,159.00

В январе-июне 2021 года в рамках системы "Зеленая карта" произошло 100 страховых случаев и осуществлены страховые выплаты в размере 258 696 манатов.

Это соответственно на 48,2% и 48,1% меньше, чем год назад.

В результате средняя сумма страховых выплат по каждому случаю за год увеличилась на 0,7% и достигла 2 587 манатов.

Количество страховых случаев и сумма выплат

Январь-июнь, 2020 Январь-июнь, 2021 Кол-во случаев Сумма выплат Кол-во случаев Сумма выплат 141 325,628.17 49 123,118.22 47 157,813.92 44 112,213.09 5 14,910.92 7 23,365.16 193 498,353.01 100 258,696.47

Большинство страховых случаев произошло в России и Турции.

Количество случаев по странам и типам транспортных средств Страны/вид транспорта Январь-июнь, 2020 Январь-июнь, 2020 Грузовые Легковые Автобусы Всего Грузовые Легковые Автобусы Всего Россия 78 61 2 141 38 11 - 49 Турция 32 15 - 47 32 12 - 44 Другие 5 - - 5 6 1 - 7

Так, за отчетный период доля убыточности по "Зеленой карте" с 47% снизилась до 21%. Основной причиной этого является увеличение количества получивших зеленую карту грузовых автомобилей, и уменьшение количества легковых автомобилей.