Проблемные кредиты в Азербайджане вновь выросли

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 февраля составил 1 695,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов по сравнению с началом года увеличился на 69,2 млн манатов или 4,25%.

За последний год проблемные кредиты выросли на 62,8 млн манатов или 3,85%.

На конец января доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 14,5%. Это отношение на начало года составило 13,8%, на конец января прошлого года – 9,8%.