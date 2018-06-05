Проблемные кредиты в Азербайджане сократились

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 мая составил 1 708,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении упал на 0,08%.

По сравнению с началом года проблемные кредиты увеличились на 5,05%, за последний год - на 7,20%.

На конец апреля доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 14,46%. Это отношение на конец марта составило 14,66%, на конец февраля – 14,7%, на конец прошлого года - 13,8%, на март прошлого года – 10,2%.