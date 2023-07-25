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Прибыль ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" снизилась на 25%

Прибыль ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" снизилась на 25% ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило 2022 год с прибылью в размере 59,48 млн манатов.
Финансы
25 июля 2023 г. 17:34
Прибыль ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана снизилась на 25%

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило 2022 год с прибылью в размере 59,48 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность Акционерного общества, это на 24,8% меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году доходы компании составили 647,415 млн манатов (на 2,9% больше, чем годом ранее), расходы - 587,935 млн манатов (на 6,9% больше).

На 1 января этого года активы ОАО составили 3 753,364 млн манатов, что на 6,1% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства Акционерного общества увеличились в 11,6 раза - до 169,303 млн манатов, а балансовый капитал - на 1,7% - до 3 584,061 млн манатов.

Напомним, что ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" было создано в 1997 году. Уставный капитал ОАО составляет 728,428 млн манатов. Акционерное общество на 100% принадлежит государству.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”nın mənfəəti 25 % azalıb

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