Прибыль майнеров биткоина достигла $40 млн в день

Майнеры биткоина стали зарабатывать около 40 млн долларов США в день на фоне роста стоимости самой популярной криптовалюты в мире.

Майнеры биткоина стали зарабатывать около 40 млн долларов США в день на фоне роста стоимости самой популярной криптовалюты в мире.

Как передает Report со ссылкой на исследовательскую компанию Glassnode, доход майнеров по сравнению с показателями до халвинга (двухкратное сокращение награды) вырос на 275%, а в сравнении с периодом после халвинга - на 630%. Сокращение награды с 12,5 до 6,25 биткоинов произошло в мае прошлого года.

Напомним, что рекордный доход (60 млн долларов США в сутки) у майнеров был зафиксирован в апреле этого года, когда биткоин стоил свыше 60 тыс. долларов США.