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Прибыль банковского сектора Азербайджана за 5 месяцев составила 326 млн манатов

Прибыль банковского сектора Азербайджана составила 326 млн манатов

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-мае составила 325,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, это на 22,1 млн манатов меньше, чем аналогичном периоде прошлого года.

Аналогичный период прошлого года банковский сектор завершил убытком в 5,5 млн манатов.

За 5 месяцев процентные доходы банковского сектора Азербайджана составили 803,4 млн манатов (+14,6%), процентные расходы – 234,1 млн манатов (- 6,4%), непроцентные доходы - 306,4 млн манатов (+48,2%), непроцентные расходы – 437,6 млн манатов (+8,1%).

Банки направили 102,8 млн манатов на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам (- 58,4%), прочие доходы составили 21,4 млн манатов (в 15,3 раза больше), уплачен налог на прибыль в размере 30,9 млн манатов (в 2,5 раза больше).

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