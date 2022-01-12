Президент Азербайджана: Мы не должны допустить сокращения валютных резервов

"Мое указание правительству заключалось в том, чтобы не допустить сокращения валютных резервов. При необходимости можно немного сократить расходы, особенно инвестиционные расходы, но при этом должны сохранить наши валютные резервы и попытаться их увеличит

"Мое указание правительству заключалось в том, чтобы не допустить сокращения валютных резервов. При необходимости можно немного сократить расходы, особенно инвестиционные расходы, но при этом мы должны сохранить наши валютные резервы и попытаться их увеличить".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.

"Это дает нам экономическую независимость. Невозможно говорить о политической независимости без экономической независимости", - отметил президент.