О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана: Мы не должны допустить сокращения валютных резервов

Президент Азербайджана: Мы не должны допустить сокращения валютных резервов "Мое указание правительству заключалось в том, чтобы не допустить сокращения валютных резервов. При необходимости можно немного сократить расходы, особенно инвестиционные расходы, но при этом должны сохранить наши валютные резервы и попытаться их увеличит
Финансы
12 января 2022 г. 19:22
Президент Азербайджана: Мы не должны допустить сокращения валютных резервов

"Мое указание правительству заключалось в том, чтобы не допустить сокращения валютных резервов. При необходимости можно немного сократить расходы, особенно инвестиционные расходы, но при этом мы должны сохранить наши валютные резервы и попытаться их увеличить".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.

"Это дает нам экономическую независимость. Невозможно говорить о политической независимости без экономической независимости", - отметил президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani president: We must not allow reduction of foreign currency reserves
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “Valyuta ehtiyatlarının azalmasına imkan verməməliyik”

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Доверие к манату значительно возросло
Ильхам Алиев: Доверие к манату значительно возросло
12 января 2022 г. 19:32
Валютные резервы Азербайджана выросли на 2,5 млрд долларов
Валютные резервы Азербайджана выросли на 2,5 млрд долларов
12 января 2022 г. 19:20
WeTransfer готовится к первичному публичному размещению акций
WeTransfer готовится к первичному публичному размещению акций
12 января 2022 г. 17:33
Банк Азербайджана выпускает облигации в долларах сроком на 7 лет
Банк Азербайджана выпускает облигации в долларах сроком на 7 лет
12 января 2022 г. 16:15
Облигации сети супермаркетов включат в список нелистинговых ценных бумаг
Облигации сети супермаркетов включат в список нелистинговых ценных бумаг
12 января 2022 г. 15:47
Совет директоров Meta обновился впервые с 2020 года
Совет директоров Meta обновился впервые с 2020 года
12 января 2022 г. 14:30
Золото незначительно подорожало на фоне снижения доходности гособлигаций США
Золото незначительно подорожало на фоне снижения доходности гособлигаций США
12 января 2022 г. 10:36
Чистый убыток AzTV снизился на 30%
Чистый убыток AzTV снизился на 30%
12 января 2022 г. 10:20
ВБ: Азербайджан уязвим перед значительными колебаниями мировых цен на сырьевые товары
ВБ: Азербайджан уязвим перед значительными колебаниями мировых цен на сырьевые товары
12 января 2022 г. 10:06
ВБ огласил прогнозы экономического роста в Азербайджане на 2022-2023 годы
ВБ огласил прогнозы экономического роста в Азербайджане на 2022-2023 годы
12 января 2022 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi