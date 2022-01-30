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Президент: Азербайджан вошел в группу стран с доходами выше среднего

Президент: Азербайджан вошел в группу стран с доходами выше среднего "Экономика Азербайджана выросла более чем в три раза за последние десятилетия. Азербайджан вошел в группу стран с доходами выше среднего".
Финансы
30 января 2022 г. 15:40
Президент: Азербайджан вошел в группу стран с доходами выше среднего

"Экономика Азербайджана выросла более чем в три раза за последние десятилетия. Азербайджан вошел в группу стран с доходами выше среднего".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в программе "Формула власти" на телеканале "Россия 24".

"В стране наблюдается устойчивый демографический рост. Добыча нефти увеличивается. Сегодня Азербайджан является одним из лидеров в достижении энергетической безопасности в мире. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о совместной разработке месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли". В этот проект было инвестировано более 36 миллиардов долларов. Добыто 500 миллионов тонн нефти. 29 мая 2018 года состоялось официальное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP) - важной части Южного газового коридора. Доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн кубометров, а прогнозные - около 3 трлн кубометров", - сказал глава государства.

Отметив, что Азербайджан очень активно работает над преодолением своей зависимости от нефти, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что поэтому ориентация на ненефтяной сектор была и остается ключевым приоритетом.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan gəlir səviyyəsi ortadan yuxarı olan dövlətlər qrupuna daxil olub"

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