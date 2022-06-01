Премьер Пакистана: Готовы довести объем товарооборота с Турцией до 5 млрд долларов

Пакистан готов довести товарооборот с Турцией до уровня в 5 млрд долларов.

Пакистан готов довести товарооборот с Турцией до уровня в 5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на рабочем обеде, организованном Ассоциацией торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB) в рамках бизнес-форума Турция-Пакистан в Анкаре.

По его словам, товарооборот в 1,1 млрд долларов не отражает потенциал экономический двух стран. Имеются возможности для доведения данного показателя до 5 млрд долларов в течение 3 лет.

Шариф пригласил турецких предпринимателей активно инвестировать в Пакистан, пообещав создать необходимые условия для работы в стрнане.

Он также поблагодарил президента Турции и турецкий народ за помощь оказанную после разрушительного землетрясения в Пакистане. По инициативе Турции в Пакистане были построены больницы, школы, оказана денежная помощь.