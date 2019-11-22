​Премьер-министр Азербайджана участвует в организованном EBRD саммите

Саммит Восточного партнерства стартовал сегодня в Лондоне.

Как сообщает Report, саммит, организованный в головном офисе Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), посвящен 10-летию инициатив Восточного партнерства.

Азербайджан на мероприятии представляет премьер-министр Али Асадов. Он выступит на пленарной сессии лидеров Восточного партнерства с докладом на тему "Ускорение развития: возможности для инвесторов". Модератором сессии является главный экономист EBRD Беата Яворчик.

В саммите также принимают участие официальные лица из Грузии, Беларуси, Армении, Молдовы и Украины.