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Представители Счетной палаты Азербайджана приняли участие в мероприятии INTOSAI

Представители Счетной палаты Азербайджана приняли участие в мероприятии INTOSAI Представители Счетной палата Азербайджана приняли участие в 19-м заседании Подкомитета по Аудиту соответствия Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).
Финансы
6 августа 2022 г. 11:10
Представители Счетной палаты Азербайджана приняли участие в мероприятии INTOSAI

Представители Счетной палата Азербайджана приняли участие в 19-м заседании Подкомитета по Аудиту соответствия Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, встреча была организована и проведена в гибридной форме Офисом Генерального контролера и аудитора Индии в городе Бангалор.

В заседании приняли участие представители Высших органов аудита (ВОА) Индии, Азербайджана, Франции, Португалии, Румынии, Китая, Норвегии, Намибии, Туниса, а также Инициативы развития INTOSAI, Европейского суда аудиторов и AFROSAI-E.

Счетную палату на мероприятии в режиме онлайн представляли аудитор Джафар Гасанов и консультант отдела международной деятельности, обучения и методического обеспечения Нармина Исаева.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası INTOSAI-ın tədbirində iştirak edib

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