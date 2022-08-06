Представители Счетной палаты Азербайджана приняли участие в мероприятии INTOSAI

Представители Счетной палата Азербайджана приняли участие в 19-м заседании Подкомитета по Аудиту соответствия Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

Представители Счетной палата Азербайджана приняли участие в 19-м заседании Подкомитета по Аудиту соответствия Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, встреча была организована и проведена в гибридной форме Офисом Генерального контролера и аудитора Индии в городе Бангалор.

В заседании приняли участие представители Высших органов аудита (ВОА) Индии, Азербайджана, Франции, Португалии, Румынии, Китая, Норвегии, Намибии, Туниса, а также Инициативы развития INTOSAI, Европейского суда аудиторов и AFROSAI-E.

Счетную палату на мероприятии в режиме онлайн представляли аудитор Джафар Гасанов и консультант отдела международной деятельности, обучения и методического обеспечения Нармина Исаева.