Представитель ФРС призвал не спешить с выводами об инфляции в США

Президент Федерального резервного банка (ФРС) США Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что центральному банку пока рано "объявлять о победе" в борьбе с инфляцией, после того как вышедшие в среду данные показали ослабление ценового давления.

Президент Федерального резервного банка (ФРС) США Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что центральному банку пока рано "объявлять о победе" в борьбе с инфляцией, после того как вышедшие в среду данные показали ослабление ценового давления.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times.

"Помесячные данные стали хорошей новостью, показав, что потребители и компании получили передышку, но инфляция остается очень высокой, она очень далека от уровня, соответствующего нашему определению ценовой стабильности", — сказала Дейли.

В июле потребительские цены в США оставались без изменений по сравнению с июнем благодаря резкому снижению стоимости бензина. Эти данные стали первым заметным признаком замедления инфляции в американской экономике.