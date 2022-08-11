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Представитель ФРС призвал не спешить с выводами об инфляции в США

Представитель ФРС призвал не спешить с выводами об инфляции в США Президент Федерального резервного банка (ФРС) США Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что центральному банку пока рано "объявлять о победе" в борьбе с инфляцией, после того как вышедшие в среду данные показали ослабление ценового давления.
Финансы
11 августа 2022 г. 09:34
Представитель ФРС призвал не спешить с выводами об инфляции в США

Президент Федерального резервного банка (ФРС) США Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что центральному банку пока рано "объявлять о победе" в борьбе с инфляцией, после того как вышедшие в среду данные показали ослабление ценового давления.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times.

"Помесячные данные стали хорошей новостью, показав, что потребители и компании получили передышку, но инфляция остается очень высокой, она очень далека от уровня, соответствующего нашему определению ценовой стабильности", — сказала Дейли.

В июле потребительские цены в США оставались без изменений по сравнению с июнем благодаря резкому снижению стоимости бензина. Эти данные стали первым заметным признаком замедления инфляции в американской экономике.

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Версия на английском языке Fed rep urges not to rush to conclusions about inflation in US

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