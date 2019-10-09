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Председатель МБА: Выплата дивидендов не связана с приватизацией

​Председатель МБА: Выплата дивидендов не связана с приватизацией

Намерение Международного банка Азербайджана (МБА) в этом году выплатить дивиденды акционерам после длительного перерыва не связано с удорожанием акций или приватизацией банка.

Об этом сообщил Report председатель правления МБА Аббас Ибрагимов.

"Выплата дивидендов –обычное явление для каждого здорового, приносящего прибыль банка", - сказал он.

Председатель не назвал сумму дивидендов, отметив, что этот вопрос будет решаться акционерами.

Он также добавил, что работы по оздоровлению банка уже завершены.

Следующее общее собрание акционеров МБА состоится 11 октября.

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