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Правительство Австрии согласовало пакет мер для борьбы с постоянной инфляцией

Правительство Австрии согласовало пакет мер для борьбы с постоянной инфляцией Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что правительство страны согласовало пакет мер на 28 млрд евро для борьбы с постоянной инфляцией.
Финансы
14 июня 2022 г. 12:38
Правительство Австрии согласовало пакет мер для борьбы с постоянной инфляцией

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что правительство страны согласовало пакет мер на 28 млрд евро для борьбы с постоянной инфляцией.

Как передает Report, об этом сообщили зарубежные СМИ.

Новый пакет мер до 2026 года должен компенсировать населению возросшие расходы. Он включает краткосрочные меры в виде разовых выплат, которые будут приняты в три шага в этом и следующем году, а также структурные меры, предусматривающие отмену "холодной прогрессии", валоризацию социальной помощи и снижение соцвыплат работодателей.

Особое внимание власти Австрии уделили группам населения и семьям, больше остальных пострадавшим от текущей ситуации, они разово получат по 300 евро.

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Версия на английском языке Austria agrees on set of measures to combat persistent inflation

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