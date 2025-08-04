О нас

Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились почти на 3%

Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились почти на 3% Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились почти на 3%
Финансы
4 августа 2025 г. 15:09
Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились почти на 3%

За январь-июль этого года поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы (ГНС) составили 10 млрд 558,4 млн манатов, что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Согласно информации, налоговые поступления исполнены на 6% выше прогноза.

Из налоговых поступлений за 7 месяцев 7 млрд 588 млн манатов приходится на долю ненефтегазового сектора, что на 9,3% больше по сравнению с годом ранее и на 3,4% выше прогноза.

Напомним, что в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 15,5 млрд манатов. Таким образом, за 7 месяцев обеспечено 68,1% от этой суммы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 3 %-ə yaxın artıb

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi