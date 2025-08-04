Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились почти на 3%

Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились почти на 3%

За январь-июль этого года поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы (ГНС) составили 10 млрд 558,4 млн манатов, что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Согласно информации, налоговые поступления исполнены на 6% выше прогноза.

Из налоговых поступлений за 7 месяцев 7 млрд 588 млн манатов приходится на долю ненефтегазового сектора, что на 9,3% больше по сравнению с годом ранее и на 3,4% выше прогноза.

Напомним, что в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 15,5 млрд манатов. Таким образом, за 7 месяцев обеспечено 68,1% от этой суммы.