Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане увеличились более чем на 22%
Финансы
- 13 ноября, 2025
- 15:11
За январь-октябрь текущего года поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества по линии Госслужбы по вопросам имущества составили 38,6 млн манатов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, это на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Арендные поступления превысили прогноз на 32,6%.
