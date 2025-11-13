Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане увеличились более чем на 22%

За январь-октябрь текущего года поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества по линии Госслужбы по вопросам имущества составили 38,6 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Арендные поступления превысили прогноз на 32,6%.