    Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане увеличились более чем на 22%

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 15:11
    Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане увеличились более чем на 22%

    За январь-октябрь текущего года поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества по линии Госслужбы по вопросам имущества составили 38,6 млн манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, это на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Арендные поступления превысили прогноз на 32,6%.

    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 22 %-dən çox artıb

