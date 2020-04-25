Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2020)

25 апреля, 2020 10:05

https://report.az/storage/news/40166d61f824ef2da89bd50e20a037d0/065a7817-14c7-43bf-8636-19c294e94ec3_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 20,79 - 0,54 - 47,54 Нефть WTI (доллар/баррель) 16,86 0,36 - 44,91 Золото (доллар/унция) 1 735,6 - 9,8 217,5 Индексы Dow-Jones 23 775,27 260,01 - 4 869,99 S&P 500 2 836,74 38,94 - 403,28 Nasdaq 8 634,52 139,77 - 372,1 Nikkei 19 262 - 167,44 - 4 413,07 Dax 10 336,09 - 177,7 - 3 001,02 FTSE 100 5 752,23 - 74,38 - 1 892,67 CAC 40 4 393,32 - 57,68 - 1 643,77 Shanghai Composite 2 808,53 - 29,97 - 224,8 Bist 100 98 788,02 617,04 - 14 895,58 RTS 1 081,32 - 18,35 - 468,08 Валюта USD/EUR 1,0823 0,0035 - 0,0375 USD/GBP 1,2348 0,0004 - 0,0765 JPY/USD 107,51 - 0,08 - 1,65 RUB/USD 74,4205 - 0,428 12,283 TRY/USD 6,9747 0,0285 1,0253 CNY/USD 7,0795 0,0127 0,0998

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