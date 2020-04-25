|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|20,79
|- 0,54
|- 47,54
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|16,86
|0,36
|- 44,91
|Золото (доллар/унция)
|1 735,6
|- 9,8
|217,5
|Индексы
|Dow-Jones
|23 775,27
|260,01
|- 4 869,99
|S&P 500
|2 836,74
|38,94
|- 403,28
|Nasdaq
|8 634,52
|139,77
|- 372,1
|Nikkei
|19 262
|- 167,44
|- 4 413,07
|Dax
|10 336,09
|- 177,7
|- 3 001,02
|FTSE 100
|5 752,23
|- 74,38
|- 1 892,67
|CAC 40
|4 393,32
|- 57,68
|- 1 643,77
|Shanghai Composite
|2 808,53
|- 29,97
|- 224,8
|Bist 100
|98 788,02
|617,04
|- 14 895,58
|RTS
|1 081,32
|- 18,35
|- 468,08
|Валюта
|USD/EUR
|1,0823
|0,0035
|- 0,0375
|USD/GBP
|1,2348
|0,0004
|- 0,0765
|JPY/USD
|107,51
|- 0,08
|- 1,65
|RUB/USD
|74,4205
|- 0,428
|12,283
|TRY/USD
|6,9747
|0,0285
|1,0253
|CNY/USD
|7,0795
|0,0127
|0,0998
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2020)
https://report.az/storage/news/40166d61f824ef2da89bd50e20a037d0/065a7817-14c7-43bf-8636-19c294e94ec3_292.jpg
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