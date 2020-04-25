Наверх

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 20,79 - 0,54 - 47,54
Нефть WTI (доллар/баррель) 16,86 0,36 - 44,91
Золото (доллар/унция) 1 735,6 - 9,8 217,5
Индексы
Dow-Jones 23 775,27 260,01 - 4 869,99
S&P 500 2 836,74 38,94 - 403,28
Nasdaq 8 634,52 139,77 - 372,1
Nikkei 19 262 - 167,44 - 4 413,07
Dax 10 336,09 - 177,7 - 3 001,02
FTSE 100 5 752,23 - 74,38 - 1 892,67
CAC 40 4 393,32 - 57,68 - 1 643,77
Shanghai Composite 2 808,53 - 29,97 - 224,8
Bist 100 98 788,02 617,04 - 14 895,58
RTS 1 081,32 - 18,35 - 468,08
Валюта
USD/EUR 1,0823 0,0035 - 0,0375
USD/GBP 1,2348 0,0004 - 0,0765
JPY/USD 107,51 - 0,08 - 1,65
RUB/USD 74,4205 - 0,428 12,283
TRY/USD 6,9747 0,0285 1,0253
CNY/USD 7,0795 0,0127 0,0998
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!