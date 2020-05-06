Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (06.05.2020)

6 мая, 2020 10:00

https://report.az/storage/news/2a4225b6e0babaeae3bfc0beaa633ba0/9a0beefe-8e48-4f8a-b0ca-17d43e498b4f_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 30,97 3,77 - 37,36 Нефть WTI (доллар/баррель) 24,56 4,17 - 37,21 Золото (доллар/унция) 1 710,6 7,5 192,5 Индексы Dow-Jones 23 883,09 133,33 - 4 762,17 S&P 500 2 868,44 25,7 - 371,58 Nasdaq 8 809,12 98,4 - 197,5 Nikkei 19 619,35 0 - 4 055,72 Dax 10 729,46 262,66 - 2 607,65 FTSE 100 5 849,42 95,64 - 1 795,48 CAC 40 4 483,13 104,9 - 1 553,96 Shanghai Composite 2 860,08 0 - 173,25 Bist 100 98 780,27 - 42,12 - 14 903,33 RTS 1 133,19 33,77 - 416,21 Валюта USD/EUR 1,084 - 0,0067 - 0,0358 USD/GBP 1,2463 0,0033 - 0,065 JPY/USD 106,54 - 0,46 - 2,62 RUB/USD 73,7442 - 1,0608 11,6067 TRY/USD 7,0869 0,0419 1,1375 CNY/USD 7,0632 0 0,0835

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