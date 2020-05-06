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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (06.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 30,97 3,77 - 37,36
Нефть WTI (доллар/баррель) 24,56 4,17 - 37,21
Золото (доллар/унция) 1 710,6 7,5 192,5
Индексы
Dow-Jones 23 883,09 133,33 - 4 762,17
S&P 500 2 868,44 25,7 - 371,58
Nasdaq 8 809,12 98,4 - 197,5
Nikkei 19 619,35 0 - 4 055,72
Dax 10 729,46 262,66 - 2 607,65
FTSE 100 5 849,42 95,64 - 1 795,48
CAC 40 4 483,13 104,9 - 1 553,96
Shanghai Composite 2 860,08 0 - 173,25
Bist 100 98 780,27 - 42,12 - 14 903,33
RTS 1 133,19 33,77 - 416,21
Валюта
USD/EUR 1,084 - 0,0067 - 0,0358
USD/GBP 1,2463 0,0033 - 0,065
JPY/USD 106,54 - 0,46 - 2,62
RUB/USD 73,7442 - 1,0608 11,6067
TRY/USD 7,0869 0,0419 1,1375
CNY/USD 7,0632 0 0,0835
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