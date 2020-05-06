|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|30,97
|3,77
|- 37,36
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|24,56
|4,17
|- 37,21
|Золото (доллар/унция)
|1 710,6
|7,5
|192,5
|Индексы
|Dow-Jones
|23 883,09
|133,33
|- 4 762,17
|S&P 500
|2 868,44
|25,7
|- 371,58
|Nasdaq
|8 809,12
|98,4
|- 197,5
|Nikkei
|19 619,35
|0
|- 4 055,72
|Dax
|10 729,46
|262,66
|- 2 607,65
|FTSE 100
|5 849,42
|95,64
|- 1 795,48
|CAC 40
|4 483,13
|104,9
|- 1 553,96
|Shanghai Composite
|2 860,08
|0
|- 173,25
|Bist 100
|98 780,27
|- 42,12
|- 14 903,33
|RTS
|1 133,19
|33,77
|- 416,21
|Валюта
|USD/EUR
|1,084
|- 0,0067
|- 0,0358
|USD/GBP
|1,2463
|0,0033
|- 0,065
|JPY/USD
|106,54
|- 0,46
|- 2,62
|RUB/USD
|73,7442
|- 1,0608
|11,6067
|TRY/USD
|7,0869
|0,0419
|1,1375
|CNY/USD
|7,0632
|0
|0,0835
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (06.05.2020)
https://report.az/storage/news/2a4225b6e0babaeae3bfc0beaa633ba0/9a0beefe-8e48-4f8a-b0ca-17d43e498b4f_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Новости партнеров
Другие новости из категории
- ШОС призвала банки к поддержке экономик в период замедления 06 мая, 2020 / 10:09
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2020) 06 мая, 2020 / 10:03
- Туркменистан планирует стать наблюдателем в ВТО 06 мая, 2020 / 08:29
- Силуанов: "Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов" 06 мая, 2020 / 02:58
- Зияд Самедзаде: Деятельность Фонда поддержки борьбы с COVID-19 прозрачна 05 мая, 2020 / 18:00
- ЦБ Азербайджана обнародовал рекомендации для страхового сектора 05 мая, 2020 / 17:07
- PASHA Bank дал совет предпринимателям 05 мая, 2020 / 15:24
- Азербайджанский PASHA Bank ожидает в 2020 году роста прибыли 05 мая, 2020 / 15:09
- PASHA Bank прокомментировал увеличение средств на срочных счетах 05 мая, 2020 / 14:28
- Спрос на доллар на валютном аукционе сократился 05 мая, 2020 / 13:08