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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (01.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 25,13 2,59 -43,2
Нефть WTI (доллар/баррель) 17,24 2,18 -44,53
Золото (доллар/унция) 1694,2 -19,2 176,1
Индексы
Dow-Jones 24345,72 -288,14 -4299,54
S&P 500 2912,43 -27,08 -327,59
Nasdaq 8889,55 -25,16 -117,07
Nikkei 20193,69 422,5 -3481,38
Dax 10861,64 -246,1 -2475,47
FTSE 100 5901,21 -214,04 -1743,69
CAC 40 4572,18 -98,93 -1464,91
Shanghai Composite 2860,08 37,64 -173,25
Bist 100 101218,93 -429,75 -12464,67
RTS 1125,03 -19,61 -424,37
Валюта
USD/EUR 1,0875 0,0002 -0,0323
USD/GBP 1,2535 0,0082 -0,0578
JPY/USD 106,56 -0,12 -2,6
RUB/USD 73,8328 0,7983 11,6953
TRY/USD 6,9893 0,0373 1,0399
CNY/USD 7,049 -0,0277 0,0693
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