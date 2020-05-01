Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (01.05.2020)

1 мая, 2020 09:47

https://report.az/storage/news/c821bd463a06d515c1b55cc12157f681/03ef2fbc-6ce0-4b9d-afa4-b24506c91021_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 25,13 2,59 -43,2 Нефть WTI (доллар/баррель) 17,24 2,18 -44,53 Золото (доллар/унция) 1694,2 -19,2 176,1 Индексы Dow-Jones 24345,72 -288,14 -4299,54 S&P 500 2912,43 -27,08 -327,59 Nasdaq 8889,55 -25,16 -117,07 Nikkei 20193,69 422,5 -3481,38 Dax 10861,64 -246,1 -2475,47 FTSE 100 5901,21 -214,04 -1743,69 CAC 40 4572,18 -98,93 -1464,91 Shanghai Composite 2860,08 37,64 -173,25 Bist 100 101218,93 -429,75 -12464,67 RTS 1125,03 -19,61 -424,37 Валюта USD/EUR 1,0875 0,0002 -0,0323 USD/GBP 1,2535 0,0082 -0,0578 JPY/USD 106,56 -0,12 -2,6 RUB/USD 73,8328 0,7983 11,6953 TRY/USD 6,9893 0,0373 1,0399 CNY/USD 7,049 -0,0277 0,0693

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