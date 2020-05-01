|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|25,13
|2,59
|-43,2
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|17,24
|2,18
|-44,53
|Золото (доллар/унция)
|1694,2
|-19,2
|176,1
|Индексы
|Dow-Jones
|24345,72
|-288,14
|-4299,54
|S&P 500
|2912,43
|-27,08
|-327,59
|Nasdaq
|8889,55
|-25,16
|-117,07
|Nikkei
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|422,5
|-3481,38
|Dax
|10861,64
|-246,1
|-2475,47
|FTSE 100
|5901,21
|-214,04
|-1743,69
|CAC 40
|4572,18
|-98,93
|-1464,91
|Shanghai Composite
|2860,08
|37,64
|-173,25
|Bist 100
|101218,93
|-429,75
|-12464,67
|RTS
|1125,03
|-19,61
|-424,37
|Валюта
|USD/EUR
|1,0875
|0,0002
|-0,0323
|USD/GBP
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|0,0082
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|JPY/USD
|106,56
|-0,12
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|1,0399
|CNY/USD
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|-0,0277
|0,0693
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (01.05.2020)
https://report.az/storage/news/c821bd463a06d515c1b55cc12157f681/03ef2fbc-6ce0-4b9d-afa4-b24506c91021_292.jpg
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