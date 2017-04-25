Победа Эммануэля Макрона в первом туре увеличила капиталы богатейших европейцев на 27 млрд долларов

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Ралли на европейских фондовых рынках, которое произошло после объявления результатов первого тура президентских выборов во Франции, увеличило капиталы богатейших европейцев на 27 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, ралли на рынках Европы, в ходе которого рынки выросли до 19 месячных максимумов, принесло европейским участникам индекса увеличение капиталов на 2,6%.

Наибольшим приростом состояния за день отметился основатель бренда "Zara" испанец Амансио Ортега. В течение дня 24 апреля его капитал вырос на 2,7 млрд долларов.