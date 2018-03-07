Пенсионный фонд Норвегии может потерять 420 млрд долларов

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Пенсионный фонд Норвегии может потерять более 40% стоимости своих активов, объем которых превышает 1 трлн долларов, в результате вероятного глобального экономического кризиса.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет фонда, данные потери в четыре раза превысят убыток в размере 23%, который понес фонд в результате мирового финансового кризиса 2008 года.

Фонд обосновал свой прогноз началом глобальной торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Европейский союз и другие страны в ответ пообещали предпринять адекватные шаги в отношении американских товаров.

Председатель Пенсионного фонда Норвегии Ингве Слингстад рассказал о начале обсуждений по вопросу о том, будет ли правительство использовать активы фонда в случае кризиса. Согласно норвежскому законодательству, в случае необходимости может быть израсходовано только 3% активов фонда. Это вызывает обеспокоенность правительства, экономистов и банковского сектора.

Отметим, что ранее Пенсионный фонд Норвегии объявил о намерении прекратить инвестиции в акции нефтегазовых компаний. На данный момент в эти ценные бумаги инвестирован 41% средств фонда.

Пенсионный фонд Норвегии завершил 2017 год с доходностью в 13,7%.