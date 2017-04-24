Палата: Новый закон создаст условия для малого кредитования в сельских местностях

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Законопроект "Об обременении движимого имущества" обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает Report, закон призван регулировать правовой режим движимого имущества, ведение государственного реестра обременения движимого имущества и другие соответствующие вопросы.

Начальник Управления правового обеспечения Палаты надзора за финансовыми рынками Нурлан Бабаев заявил, что движимое имущество расширяет доступ к финансовым ресурсам: "Благодаря внедрению этой системы мы намерены поддержать малое и среднее предпринимательство. Это создаст условия для малого кредитования в сельских местностях".

Концепция законопроекта заключается в создании круглосуточно работающего портала. Реестр организован в виде электронной информационной системы, в нем непрерывно будут доступны функции ввода извещений и их поиска.

По словам Н.Бабаева, принятие закона позволит расширить доступ к финансовым ресурсам в сельской местности.

Депутат Вахид Ахмедов отметил, что основная цель законопроекта - активировать банковскую систему и увеличить кредитование: "В законе отмечается, что существует 9 видов обременения. Необходимо ввести поправки в статью об обременении, связанную со страховыми, таможенными и другими налогами. Министерство налогов обеспечивает 60% госбюджета. Сформируются большие налоговые долги, что приведет к серьезным проблемам госбюджета".

В заключение законопроект был рекомендован на пленарное заседание парламента.