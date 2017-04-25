Падение нефтяных цен расширит масштаб экономических проблем

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Если рассматривать общую картину российской экономики, то становится понятно, что фундаментальных сдвигов на самом деле нет. И это очень опасная ситуация, поскольку в последние годы у чиновников был мощный инструмент в виде резервных фондов, которые существенно сократились, а в будущем, если цены на нефть пойдут вниз, масштаб проблемы будет несоизмеримо больше".

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сказал доцент МГИМО Алексей Михеев.

По мнению А.Михеева, одна из главных проблем российской экономики - очень сильная зависимость от нефтяных котировок, и нынешняя на первый взгляд положительная динамика вызвана в большей степени ростом цен на энергоносители.

"Чтобы выйти из рецессии, нужны меры достаточно неожиданные и носящие в себе характер "позитивного шока", - говорит в свою очередь заместитель директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

"Наша экономика испытала шок, когда произошла девальвация рубля на фоне падения цен на нефть. Чтобы она выздоровела, нужно также применять шоковую терапию: убрать все бюрократические барьеры, мешающие открытию новых производств и предприятий, и реформировать судебную систему", - отмечает он.