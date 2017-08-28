Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.08.2017)

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,41
|0,00
|-4,41
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,87
|0,44
|-5,85
|Золото (доллар/унция)
|1 297,9
|5,46
|147,9
|Индексы
|Dow-Jones
|21 813,67
|30,27
|2051,07
|S&P 500
|2 443,05
|4,08
|204,22
|Nasdaq
|6 265,64
|-5,69
|882,53
|Nikkei
|19 452,61
|-19,39
|338,24
|Dax
|12 167,94
|-12,89
|686,88
|FTSE 100
|7 401,46
|-5,6
|258,63
|CAC 40
|5 104,33
|-8,8
|242,02
|Shanghai Composite
|3 331,52
|12,37
|227,88
|Bist 100
|109 755,14
|601,23
|31 616,48
|RTS
|1 060,49
|10,53
|-91,84
|Валюта
|USD/EUR
|1,1924
|0,0126
|0,1408
|USD/GBP
|1,2882
|0,007
|0,0544
|JPY/USD
|109,36
|-0,26
|-9,93
|RUB/USD
|58,596
|-0,5664
|-2,677
|TRY/USD
|3,4395
|-0,0462
|-0,0882
|CNY/USD
|6,6465
|-0,0177
|-0,2985
Tural İbadlıАвтор новости
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